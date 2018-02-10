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Spor

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başladı

DENİZLİ, (DHA) Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Şampiyonası Denizli'de başladı

10 Şubat 2018 02:12

DENİZLİ, (DHA)

Türkiye Judo Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Şampiyonası Denizli\'de başladı.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu\'nda gerçekleşen şampiyonada 65 ilden; 327 kadın ve 463 erkek judocu tatamide kürsü için karşılaşacak.
Müsabakaların ilk gününde İstanbullu judocular 2 altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile ilk sırayı aldı. Başkent bir altın, 3 gümüş ve bir bronz madalya ile ikinciliği elinde bulundururken, Kocaelili judokalar bir altın ikişer gümüş ve bronz madalya ile üçüncülük basamağında yer buldu.
İlk gün sonuçları şu şekilde:
KADINLAR
44 Kg: 1. Gamze Sayma (Ankara), 2. Duygu Yener (Kocaeli), 3. Merve Azak (Kocaeli), 3. Bahar İnal (Bitlis).
48 Kg: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Zeliha Cinci (Ankara), 3. L. Başak Kofko (İstanbul), 3. Gülnaz Çelik (Kocaeli).
57 Kg: 1. Şeyma Özerler (İstanbul), 2. Buket Mercan (Ankara), 3. Fidan Öğel (Manisa), 3. Hasret Bozkurt (Bartın)
ERKEKLER
55 Kg: 1. Oğuzhan Özışık (Rize), 2. Buhari Yıldırım (Ankara), 3. Ramazan Yılmaz (İstanbul), 3. Bilal Yurtseven (Ankara)
60 Kg: 1. Salih Yıldız (İstanbul), 2. A. Berkin Özcan (İstanbul), 3. Samet Kumtaş (İstanbul), 3. Mihraç Akkuş (İstanbul)
66 Kg: 1. İbrahim Şimşek (İzmir), 2. K.Can Çelik (Kocaeli),3. Fırat Özkan (Gaziantep), 3. Eren Aksoy (Bursa)
Şampiyonada yarın kadınlarda; 52, 63 ve 70, erkeklerde; 73 ve 81 kilo karşılaşmaları yapılacak.

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