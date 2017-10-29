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Spor

Türkiye, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası tarihinde ilk defa 5 madalya kazandı

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde ikinci oldu Ercan ATA / ANTALYA, (DHA) Türkiye, 37 yıllık Avrupa Gençler Boks Şampiyonası tarihinde ilk kez 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı

29 Ekim 2017 01:04

Gençler Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye takım halinde ikinci oldu

Ercan ATA / ANTALYA, (DHA)

Türkiye, 37 yıllık Avrupa Gençler Boks Şampiyonası tarihinde ilk kez 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.
Antalya\'da bu akşam yapılan finallerle sona eren Avrupa Gençler Boks Şampiyonası\'na 33 ülkeden 198 sporcu katıldı. Final gecesini Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Antalya İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya İl Eminiyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Cumhuriyet Baş Savcısı Ramazan Solmaz, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve spor severler takip etti.
Türkiye Milli Takımı\'ndan 10 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye 37 yıllık Avrupa Gençler Şampiyonası tarihinde ilk defa bir şampiyonada 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye\'ye tek altın madalyayı 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir kazandırırken, Ahmet Topcu, Berat Acar Gümüş, Azad Demirhan ve Mücahit İlyas ise bronz madalya kazandı. Şampiyonada Rusya birinci olurken Türkiye ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu.
Öte yandan müsabakanın bitişinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tuğrulhan Demir\'i telefonla arayarak tebrik etti. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tuğrulhan Demir\'in final maçı ve madalya töreni
-Osman Aşkın Bak ile Tuğrulhan Demir\'in telefon görüşmesi
 
(FOTOĞRAFLI)

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