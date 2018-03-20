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Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası Yalova'da başladı

Süheyla GÖZDERLELİLER / YALOVA,(DHA) Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası” Yalova’da başladı

20 Mart 2018 17:52

Süheyla GÖZDERLELİLER / YALOVA,(DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası” Yalova’da başladı. Yalova’nın ev sahipliğinde başlayan şampiyona 90. Yıl Spor Salonu’nda start aldı. Şampiyona müsabakaları kapsamında 40 kulüpten 107 sporcu 2 gün boyunca 10 sıklette mindere çıkacak.
Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonasında sporcular 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kilolarda mindere çıkarken, ilk 3’e girebilmek için ter döküyor. Yalova’da yapılan turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Kadın Milli Takım Sorumlusu Mustafa Çakır ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2020’de yapılacak olimpiyatlarda Türkiye’den bir olimpiyat şampiyonu çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çakır, \"Bayanlarda kuruluşumuzdan bugüne kadar 20\'nci yılımızı doldurduk. Kuruluşundan bugüne kadar Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarttık. İnşallah 2020’de yapılacak olimpiyatlarda olimpiyat şampiyonu çıkartmayı hedefliyoruz. Ancak Türkiye’de şuanda sıkıntısını çektiğimiz konu kulüplere sahip çıkılmamasıdır. Ülke genelinde rakamsal olarak 40 kulüp görünüyor ama aktif olarak faaliyet gösteren kulüp sayısı 5. Geri kalan 3-4’ü güreşi seven hocalar kendi imkânlarıyla yürütmeye çalışıyorlar. Şu anda da Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Güreş Federasyonu Başkanlığı yapmış bir kişidir. Bize sahip çıkacağına inanıyorum. Ona çok güveniyoruz. Güreşi daha aktif bir hale getireceğimize inanıyorum” dedi.
Güreş Federasyonu Yalova Temsilcisi Lütfi Özgür ise, \"Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Amaç; bayanlarda da erkeklerde yakaladığımız başarıyı yakalamak. Avrupa’da şampiyonumuz var. Hedefimiz bayanlardan da bir olimpiyat şampiyonunun çıkması” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Çakır\'ın açıklamaları
- Güreş Federasyonu Yalova temsilcisi Lütfi Özgür\'ün açıklamaları
- Detay görüntüler

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