Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

YALOVA,(DHA)

Yalova\'da düzenlenen Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası yapılan finallerle sona erdi.

26 ilden 37 kulüp ve 107 sporcunun mücadele ettiği Türkiye şampiyonasında son gün maçlarının ardından kilolarında şampiyon olan sporculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, Türkiye Genç Kadınlar Güreş şampiyonasının son derece başarılı geçtiğini belirterek, \"76 ilden 37 kulüp ve 107 sporcu burada mücadele ettiler. Geçmiş yıllarda sporcu bulmakta zorlanırken göreve geldiğimizden bugüne her şampiyonada sporcu sayısını arttırdık. Ayrıca sadece sporcu sayısı olarak değil, başarı açısından da bayan güreşinde ciddi adımlar attık. Her kiloda artık iddialı sporcularımız var. Avrupa ve Dünya şampiyonlarımız var. Şimdi ise hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda bayanlardan şampiyon çıkarmak. Burada mindere çıkan genç sporcularımızın azmi bizleri mutlu etti. İnşallah buradan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak\" diye konuştu.

Şampiyonada en centilmen antrenör Zeynep Yıldırım Diri , en teknik sporcu Zeynep Yetgil, En centilmen sporcu Zeliha Kara seçildi.

Kilolarında şampiyon olan sporcular ise şöyle;

50 kg:

1-Aynur Erge

2-Sezer Ecem

3-Funda Tükenmez

3-Esra Koç

5-Zariye Yeşilmen

5-Fatma Ç.Yiğit



53 kg:

1-Zeynep Yetgil

2-Sevil Alioğlu

3-Melek Tacar

3-Rahime Arı

5-Keziban Tatlı

5-Damla Kor

55 kg:

1-Nur Çınar

2-Ece Bakay

3-Suğra Yaren Tekin

3-Eda Tekin

5-Ş.Nur Tarakçı

5-Şevval E. Dayıoğlu

57 kg:

1-Duman Nurife

2-Özge Fındıkçı

3-Hatime Kılıçarlan

3-Sueda Özcan

5-Şerife Gül Biber

5-Nupelda Elgonuz

59 kg:

1-Hatice Ece Tekin

2-Damla Arslan

3-Yasemin Çataloğlu

3-Tuğba Başar

5-Fatma Saklıca

5-Merve Karadeniz

62 kg:

1-Gamzenur Adakan

2-Huriye Seçkin

3-Merve Tuylu

3-Dilan Güler

5-Nida Gültekin

5-Fatma Nura Yalçın

65 kg:

1-Demir Aslı

2-Ecem Uygun

3-Aybike Yıldırım

3-Şule Kabak

5-Damla Keskin

5-Merve Karadeniz

68kg:

1-Kadriye Aksoy

2-Ece Ayoğlu

3-Şener Nuray

4-Sabiha Akyıldız

5-Buse Erdoğdu

72 kg:

1-Tuğba Kılıç

2-Merve Pul

3-Fatma Zehra Kanlıada

4-Mislina Sırlı

5-Fatma Alper

76kg:

1-Ayşegül Özbege

2-Mehtap Gültekin

3-Elif Nur Yaşar

4-Sude Akgün

5-Cemile Aras

6-Gizem Kenger



Kulüpler bazında ise;

1-İstanbul Enka SK :72 puan

2-İstanbul Beyoğlu Bel. :55 puan

3-Antalya Kepez: 50 puan.

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