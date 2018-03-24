T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor

ÇORUM,(DHA) Çorum'da düzenlenen ve 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

24 Mart 2018 00:44

ÇORUM,(DHA)

Çorum\'da düzenlenen ve 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası\'nda heyecan devam ediyor. Bugün 65, 74 ve 92 kg müsabakaları yapıldı.
Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:
-65 kg-
1- İbrahim Kar
2- Ahmet S.Yiğit
3- Sergen Tuncay
3- Ali Akıl
5- Mutlu Can
5- Ruşen Ali Uçar
-74 kg-
1- Buluthan Öksüz
2- İsa Demir
3- Doğukan Kalaycı
3- Abdulvasi Balta
5- Umur Aybey
5- İ. Şamil Özak
-92 kg-
1- Erhan Yaylacı
2- Mustafa Dilber
3- Nail Seyyar
3- Mustafa Durur
5- Emirhan Topal
5- Mustafa Kemal Kıyı

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Genç Erkekler Serbest GüreşBugünDereceyeKar 2 AhmetYiğit 3 Sergen Tuncay 3 Ali Akıl 5 Mutlu Can 5 Ruşen Ali Uçar 74BuluthanDemir 3 Doğukan Kalaycı 3 Abdulvasi Balta 5 Umur Aybey 5Erhan Yaylacı 2 Mustafa Dilber 3 Nail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24