Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor

ÇORUM,(DHA)

Çorum\'da düzenlenen ve 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası\'nda heyecan devam ediyor. Bugün 65, 74 ve 92 kg müsabakaları yapıldı.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

-65 kg-

1- İbrahim Kar

2- Ahmet S.Yiğit

3- Sergen Tuncay

3- Ali Akıl

5- Mutlu Can

5- Ruşen Ali Uçar

-74 kg-

1- Buluthan Öksüz

2- İsa Demir

3- Doğukan Kalaycı

3- Abdulvasi Balta

5- Umur Aybey

5- İ. Şamil Özak

-92 kg-

1- Erhan Yaylacı

2- Mustafa Dilber

3- Nail Seyyar

3- Mustafa Durur

5- Emirhan Topal

5- Mustafa Kemal Kıyı

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