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Spor

Türkiye Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

BURSA,(DHA) Bu yıl Bursa'da düzenlenen ve 42 ilden 410 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

24 Mart 2018 00:41

BURSA,(DHA)

Bu yıl Bursa\'da düzenlenen ve 42 ilden 410 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nın açılış töreni yapıldı.
Açılış töreni Bursa Gemlik Koca Bıyık Camii İmam Hatibi Sedat Dede\'nin Kuran-ı Kerim tilaveti ve duasıyla başladı. Açılışa Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Duran, Bursa İl Güreş Temsilcisi Celalettin Güneş ve çok sayıda davetli katıldı. Gemlik Spor Salonu\'nda düzenlenen şampiyonada açılış konuşmasını yapan Bursa İl Güreş Temsilcisi Celalettin Güneş, katılan tüm sporculara başarılar dilerken, \"Böylesine önemli bir şampiyonanın Bursa\'da yapılmasını sağlayan Federasyon Başkanı Musa Aydın ve yetkililere teşekkür ediyorum. Bu şampiyonada mindere çıkacak gençler, ilerleyen yıllarda bizleri Avrupa, dünya ve hatta olimpiyatlarda temsil edecek sporcular olacak. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtir, tüm sporculara başarılar dilerim\" dedi. Açılış konuşmasından sonra şampiyonada emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı. 
Türkiye Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda bugün yapılan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular ise şunlar:
-55 kg-
1- Müslüm Alımlı
2- Ali Esoğlu
3- Uğur Baytekin
3- Razhabov Khalis
5- Hakan Kızılarslan
5- Ali Bayram Kor
-67 kg-
1- İsmail Gün
2- Abdulsamet Yaşar
3- Yavuz Albaş
3- Gökhan Özcan
5- Abdulbaki İşleyen
5- Muhammet Şensoy
-82 kg-
1- Muhittin Sarıçiçek
2- Ali Hunç
3- Mücahit Aydın
3- Mehmet Bolat
5- M.Samed Güzel
5- Ferhat Dalmış

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