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Türkiye, Gazze'ye verdiği yardım sözünün yüzde 0,26’sını yerine getirdi

200 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunan Türkiye, 520 bin dolar destekte bulundu

25 Mayıs 2015 00:10

Gazze hakkında bir rapor hazırlayan Dünya Bankası (DB), geçen yıl Ekim ayında yapılan Kahire konferansında verilen taahhütlerin sadece dörtte birinin yerine getirildiğini açıkladı. Rapora göre 200 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunan Türkiye ise sadece 520 bin dolar destekte bulunarak verdiği sözün %0,26'sını gerçekleştirdi.

Dünya Bankası'nın paylaştığı verilere göre Kahire'de düzenlenen Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı'nda 3,5 milyar dolarlık destek sözü verilmişti. Ancak yapılan destek taahhütlerinin büyük kısmı yerine getirilmedi. Kahire'de çok sayıda ülke tarafından verilen destek sözünün sadece %27'si Gazze'ye ulaştı.

Raporda yer alan bilgiye göre ise Türkiye, Kahire'deki konferansta 200 milyon dolar vaadinde bulunduğu Gazze'ye bunun sadece 0,52 milyon dolarını verdi.

İsrail, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında üç İsrailli gencin ölü bulunmasından Hamas'ı sorumlu tutmuş ve binlerce Filistinliyi öldürmüştü. Hava ve kara operasyonları sonucunda Gazze yerlebir olmuş, birçok mahallede adeta taş taş üstünde kalmamıştı.

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