Türkiye Gazprom'dan indirim istiyor



Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya ile yapılan müzakere ve anlaşmalar doğrultusunda, Türkiye'ye gelecek aylarda fiyat revizyonu hakkı doğduğunu ifade etti.

Yıldız, yapılan anlaşmalara atıfta bulunarak, Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz fiyatlarında indirim yapabilmesini talep edebileceğini kaydetti. Gazprom yetkilileri gelecek hafta hükümet yetkilileri ile tamaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gidecek. Taner Yıldız, görüşmelerde Gazprom yetkililerine taleplerini dile getireceklerini ifade etti.

Bakan Yıldız, halihazırda Türkiye'de doğalgazın maliyetlerin çok altında satıldığına dikkat çekerek, satıştan oluşan zararı vatandaşa ve sanayicilere yansıtmamaya çalıştıklarını ifade etti. Rusya, Türkiye'nin en önemli enerji tedarikçisi durumunda.

Ukrayna krizinin etkileri görüşülecek

Gazprom yetkilileriyle, Ukrayna krizinin Türkiye enerji tedariki üzerindeki etkileri de görüşülecek. Türkiye'nin, satın aldığı doğalgazın yüzde 12,5'i Ukrayna üzerinden geçiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir doğalgaz kesintisi uygulaması, Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'yi de etkileyecek.

Ankara, Mavi Akım boru hattının yıllık 3,5 milyar metreküplük kapasitesini, 16 milyar metreküpe çıkarılmasını hedefliyor. Rusya'dan gelen boru hattı, Karadeniz üzerinden geçiyor.