Türkiye gazetesinden ‘tasarruf’ teklifi: Maçlar gece oynanmasın

Türkiye gazetesi, 'tasarruf' için futbol maçlarının gündüz oynanmasını teklif etti. Haberde, "Sadece bir gece maçı için statta harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaati buluyor. Bir ay boyunca lig ve kupada ortalama 42 gece maçı oynanıyor, bu da 630 bin kWh enerji boşa harcanıyor demek." denildi.

"Türkiye’den tasarruf teklifi: Maçlar gece oynanmasın" başlıklı manşet haberinde, "İran’ın doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza sebebiyle Türkiye’ye gelen gazdaki kısıntı uygulaması devam edince Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), ülkedeki organize sanayi bölgelerine yönelik elektrik kısıntılarını devreye aldı. Türkiye’de sanayi üretiminin en az üç gün süreyle durdurulması ve ağır kış şartlarının yaşandığı şu günlerde artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için tasarrufun elzem olması, akıllara futboldaki gece maçlarını getiriyor. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, lig maçlarının büyük bir kısmını gündüz oynuyor." denildi.

Ercan Yıldız imzalı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, Süper Lig ve 1. Lig ve Türkiye Kupası ile gece maçı sayısı haftada 10’u aşması dikkati çekiyor. Maçların gece oynatılması her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sorumluluğunda olsa da, bu konuda gerçek belirleyici olamıyor. Çünkü yayıncı kuruluş, en üst tarifeden reklam alabilmek için başlama vuruşlarının mümkün olan en geç saatlere yani ‘prime time’a kaydırılmasını talep ediyor. Ancak bu durum ciddi oranda enerji kaybına sebep oluyor. Sadece 90 dakikalık bir gece maçında stat ışıklandırmasına ve ısıtmasına harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaati buluyor.

Son bir aylık periyotta Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan gece maçı sayısı 42’ye ulaştı. Bir gece maçı için harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaat olarak hesaplandığında, bir ayda harcanan enerji miktarı 630 bin kilovatsaate ulaşıyor. Bu oran senelik hesaplandığında ise sadece iki ayı futbolsuz geçen bir futbol sezonunda ortalama olarak gece maçları için harcanan elektrik 6,5 milyon kilovatsaati buluyor. Dört kişilik bir evin aylık elektrik tüketimi ortalama 238 kilovatsaat olarak kabul ediliyor. Yani; bir gece maçının harcadığı elektrik ile 1 milyon 900 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı Vodafone Park stadının aylık elektrik faturası 1 milyon lirayı buluyor. Yönetim ve çalışma ofislerinin de yer aldığı statta, çim besleyici sistemleri, ısınma, stat aydınlatma için ödenen son elektrik faturasının 970 bin lira olduğu öğrenildi.

Türkiye, Avrupa’nın önemli ligleri arasında tribün doluluğu oranında sınıfta kalmış durumda. 40-50 binlik statlara gelen taraftar sayısı ortalama 9 bin civarında. Soğuk havalarda ve geç saatlerde oynanan maçlar, taraftarı da tribünden kaçırıyor.

Maçların özellikle çetin geçen kış aylarında gece vakitlerinde oynanması sadece takımları değil taraftarları da sıkıntıya sokuyor. Takımını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, evlerine dönmek için geç saatlerde yollara düşüyor. "