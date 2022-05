Türkiye gazetesi: Yüzde 60'a dayanan dayanan yüksek enflasyonda bu nasıl israf!

Türkiye gazetesi, "Kıtlık ve pahalılıkta bu nasıl israf!" başlıklı haberinde Türkiye'de enflasyonun yüzde 60'a dayandığını belirtti. Gazetenin haberinde, "Bir yanda yüzde 60'a dayanan dayanan yüksek enflasyon ve gittikçe artan gıda arzı tehdidi... Diğer yanda israf... Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yılda 27 milyon ton gıda ve 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bunun rakamsal değeri 225 milyar TL olarak hesaplanıyor." denildi.

Gıda israfının ele alındığı haberde, "Pandemi, kuraklık, kıtlık riski ve son olarak savaş, gıdanın kıymetini bir defa daha ortaya koydu. Yaşanan yüksek enflasyon ortamına rağmen, dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Kısacası yiyeceklerin yüzde 40’ı yenmeden çöpe gidiyor. Türkiye ise kişi başı yıllık gıda israfında maalesef ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde gıda israfı her yıl artışını sürdürüyor. Türkiye’de her 1 kişi yıllık ortalama 95 kilogram gıdayı çöpe atıyor." değerlendirmesi yapıldı:

İsrafa karşı önerilerin de sıralandığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Raporlarına göre;

Türkiye'de yılda yaklaşık 27 milyon ton gıda israf ediliyor, bunun finansal karşılığı 225 milyar lirayı buluyor.

-49 milyon ton meyve-sebzenin yüzde 35’i, yani 18 milyon tona yakını çöpe gidiyor. Bu da en iyimser hesaplama ile 25 milyar TL’yi geçiyor.

-Ülkemizde 200 gram üzerinden günde yaklaşık 87 milyon ekmek üretiliyor. Tüketim 80 milyon civarında gerçekleşiyor. Günde 7 milyon ekmeğin çöpe gittiği tahmin ediliyor.

-Damlayarak akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarında...

-Türkiye’de yaklaşık 20 milyon haneden sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 12 milyar TL’yi geçiyor.

-Bir kişinin günde iki kez bir dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması, yılda 8 ton su israfına sebebiyet veriyor.

-Bunu, nüfusun yüzde 20’sinin yaptığı hesaplandığında, ülkemizin toplam kaynak kaybının yaklaşık 14 milyar TL olduğu ifade ediliyor.

-Gıda israfının yüzde 42’si evlerde, yüzde 39’u üreticilerde, yüzde 14’ü yemek sektöründe, yüzde 5’i perakendecilerde gerçekleşiyor.- En çok israf edilen gıdaların başında ambalajsız gıdalar geliyor. Gıda israfı, tarladan sofraya tedarik zincirinin her aşamasında görülüyor.

-İstatistiklere göre dünya nüfusuna yetecek kadar yiyecek üretmek için saniyede 200 milyon litre su harcanıyor.

- 1 parça biftek için yaklaşık 7 bin litre, 1 kilo tereyağ için 5.300 litre su harcanıyor.

-Dünya çapında 1,1 milyar insan temiz suya erişemiyor. 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının susuzluk riskiyle karşılaşabileceğine belirtiliyor.

-Türkiye’de kişi başı su miktarı yüzde 18 azalarak, 1.700 metreküpten 1.400 metreküpe düştü.