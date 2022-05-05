Türkiye gazetesinin "Kaos planı devrede: Yeni tezgah mülteciler üzerinden kuruldu" başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, "Senaryo hazır; yeni Gezi için her şey düşünülmüş. Suriyeli mültecileri merkeze alan kışkırtma ve tahrikler için 60 milyon doların üzerinde para ayrıldı. İsyan dalgasında asıl hedef olayları yurda yayıp, iç savaş çıkararak hükûmeti istifaya zorlamak" denildi.

Haberde, "Gezi benzeri bir ayaklanma hazırlığı yapıldığı ve bunun için 60 milyon doların üzerinde para ayrıldığı" savunulurken, "Gazetemize konuşan güvenlik kaynakları 2 yılı aşkın süredir bu yönde hazırlıklar yapıldığını ve geçen yıl planlanan kalkışmanın bu yaz aylarına bırakıldığı bilgisini paylaştı" denildi.

Yılmaz Bilgen imzasıyla servis edilen haberde şu ifadelere yer verildi: