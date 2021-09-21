Türkiye gazetesi yazarı Uğur: Eleştiriyorum ve uyarıyorum çünkü umudum hâlâ Erdoğan’da

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığı konusunda iktidara yönelik uyarıda bulunduğu yazılarına gelen bazı yorumlara sert bir dille tepki gösterdi. “Hevesleri kursaklarında kalacak. Onları hep tavuklar gibi TAR’da sayacağız” diyen Uğur, “İktidarın “gidici” olmadığını acı biçimde bir kez daha idrak ettiklerinde, tek seçenekleri olacak: Yar başına gelen koyunlar gibi uçurumdan aşağı atlayıp intihar etmek” ifadesini kullandı.

Uğur, “Eleştiriyorum ve uyarıyorum çünkü umudum hâlâ Erdoğan’da” başlıklı bugünkü yazısında, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıya ilişkin görüşleri üzerine gelen, “Artık iktidarın gidici olduğunu anladılar, ondan” yorumlarına tepki gösterdi. “Eğer ekonomik sorunları ve halkın sıkıntılarını AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözeceğine dair bir inancım, umudum, delilim ve güvenim olmasaydı, kesinlikle bu yazıları kaleme almazdım. Mazhar Alanson'un şarkısındaki gibi, ‘Benim hâlâ umudum var/İsyan etsem de istediğim kadar’ diyor ve yazmaya devam ediyorum” diyen Uğur devamında şunları kaydetti:

“Hâlâ onlara güveniyorum ki eksikliğini hissettiklerimizi onlardan istiyorum. Hâlâ inancım var ki yaşadığımız ekonomik tıkanmışlığı AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halledeceğini biliyorum. Eğer düşüncelerim bu istikamette olmasaydı, yukarıda ifade ettiğim gibi hiçbirini yazmazdım. Muhalefete bakardım.

Gazeteciyim, aslında bakıyorum da ne dediğine muhalefetin. Ne biliyor musunuz? Koskoca bir TISS!"

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