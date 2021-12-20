Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel: Bankalar ithalatçı belgesi olmayan şirketlere ve vatandaşa kesinlikle döviz satmamalı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, TL'yle kredi alanların döviz toplandığını ve kurun bu yüzden artığını iddia ederek "Yeni bir kanunla döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmaları yasaklanmalı. Bankalar ithalatçı belgesi olmayan şirketlerle birlikte sade vatandaşa kesinlikle döviz satmamalı. Kurlar ancak böyle kontrol altına alınır" dedi.

4253 lira olarak açıklanan 2022 asgari ücret oranının dolar bazında 2021 asgari ücretinin altında kaldığını ifade eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu asgari ücret artışını yorumlarken kelimeler boğazına düğümlendi, konuşamadı, yüzü çarpıldı!.. Asgari ücret 271 dolar olarak gerçekleşti diye burun kıvıranlar var. Tabii 16,00 TL’lik balon kura bölerseniz bu sonuç çıkar. Oysa 54,33’lük reel efektif döviz kuru üzerinden hesaplamanız lazım. Türk lirasının bugün olması gereken gerçek değeri 8,73 TL’dir. Bölün 4253 TL’ye 487 dolar çıkar" dedi.

Açıklanan asgari ücretle 6 milyon hanenin "bayram" ettiğini öne süren Batırel, "Erdoğan bütün siyasi hayatı boyunca milletinin hep yanında oldu, onu hiç yalnız bırakmadı. Vatan aşkı böyle bir şey." dedi.

Türkiye'deki yüksek enflasyona da değinen Batırel, "Hazine nakit dengesi kasım ayında 30,2 milyar TL fazla verdi. 2020’de 36 milyar dolar olan 12 aylık cari açığımız 15 milyar dolara düştü... Allahınızı severseniz şu rakamlara bakın da Türkiye’nin nasıl mükemmel yönetildiğini görün. Bana enflasyon demeyin, o dünya sorunu bize mahsus değil. Ama stok yasasıyla onun da hakkından geleceğiz"

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