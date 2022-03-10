Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Sonunda bir Adalet Bakanı'ndan yıllardır beklediğimiz hareket geldi

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın boşanmak üzere olduğu kadını 23 yerinden bıçaklayan erkek için verilen tahliye kararının sorumlusu savcı ve hâkim hakkında verdiği inceleme iznini yazdı.

Uğur, Bergen'in katili Halis Serbest'in Almanya'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye iade edildiğini ve Türkiye’de 'iyi hâlden' sadece 7 ay yatırılarak tahliye edildiğini hatırlattı.

Uğur, "Gel de isyan etme! Asıl cinayeti işleyenler aslında bu türden kararları veren savcı ve hâkimler. Çünkü böylesi potansiyel ruh hastası katiller, aldıkları cezalarla cezaevlerinde ömür boyu unutulacaklarını bilseler, buna örnek kararlar olsa, 'Kendimi bi tahrik ettirsem, bir de iyi hâl göstersem üç beş yılla çıkarım' hevesine kapılamazlar" dedi.

Uğur, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Tokat'ta kendisinden ayrılmak için babası Mehmet Demirel’e sığınan eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hâkim hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni vermesini hatırlattı.

Uğur, tahliye kararına ilişkin olarak, "Böylece bir kadın cinayetine daha davetiye çıkarıldı “adalet” eliyle. Bıçaklanan ve ağır yaralanan eşin yargı kararına isyanı medyaya yansıyınca, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkemece, Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı ve tutuklandı" dedi.

Uğur söz konusu tahliye kararına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da tepki gösterdiğini hatırlatarak "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da tahliye kararı isteyen ve tahliye eden savcı ve hâkim hakkında inceleme başlatılması için HSK’ya talimat verdi" dedi.