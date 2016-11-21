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Türkiye gazetesi: TSK'da ByLock'çu 3 paşa ve 2 bin 500 subay hâlâ görevde!

"Subay-astsubaylardan 3 bin 600’ünün birinci derecede yakınları da ByLock'çu"

21 Kasım 2016 11:27

Türkiye gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hâlâ görevinin başında olan üç paşa ve 2 bin 500 subayın Fethullah Gülen cemaatinin kripto mesajlaşma programı olduğu söylenen ByLock'u kullandığının tespit edildiğini iddia etti.

Eski TSK mensubu olan Türkiye yazarı Nuri Elibol'un ortaya attığı iddiaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra terfi edenlerin general ve amirallerden 3’ünün ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edildi. "TSK’da bu kadar temizlik yapılmış olmasına rağmen bünyede hâlâ kripto FETÖ’cülerin varlığını koruduğunu düşünüyorum" diyen Elibol, "Şu anda görevde olan subay ve astsubaylardan 2 bin 500 kişi ‘ByLock’ kullanıcısı çıktı. TSK’da hâlen görev yapan subay-astsubaylardan 3 bin 600’ünün birinci derecede yakınları ‘ByLock’ kullanıcısı çıktı" iddiasında bulundu.

ETİKETLER

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