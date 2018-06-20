Türkiye gazetesi: Tansu Çiller başkan yardımcısı olabilir

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Miletvekili Seçimleri'ne son 4 gün kala AKP'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne "Milli şuur için geldim" diyerek katılan Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği öne sürüldü.

Türkiye gazetesi, 24 Haziran seçimleri için kritik haftaya girilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi durumunda yeni dönemde Cumhurbaşkanı yardımcılığı için tercih edeceği isimler arasında Tansu Çiller'in olabileceğini yazdı.

Haberde, "Bu görev için MHP lideri Devlet Bahçeli’nin adı konuşulurken, ikinci bir isim olarak da eski başbakan Tansu Çiller’in ismi gündemde" denildi.