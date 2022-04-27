Türkiye gazetesi: İngiltere, tüketiciye yağları sınırlı sayıda satmaya başladı; domates de 2 pounddan 4 pounda çıktı

Türkiye gazetesi, "Ayçiçeği yağı tedariğinin çoğunu Ukrayna'dan sağlayan İngiltere'nin Rusya ile yaşanan savaş sonrası yemeklik yağları tüketiciye sınırlı sayıda satmaya başladığını" yazdı. Türkiye gazetesi ayrıca domatesin de 2 pounddan 4-5 pounda yükseldiğini belirtti.

Haberde, "İngiltere’nin ayçiçeği yağının çoğu Ukrayna’dan geliyor, bu da bazı süpermarketlerde bu ürün ile zeytin ve kolza yağı için kısıtlamalara sebep oldu. Tesco, müşteri başına üç ürüne izin verdiğini, Waitrose ve Morrisons ise her biri yalnızca iki ürün sınırı koyduğunu açıkladı" ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca şunlar kaydedildi:

"İngiltere'de bizim yaklaşık bir ay önce yaşadığımız kıvırcık krizi de büyüdü. Süpermarketlerde kıvırcık ve göbek marul bulunamazken, domates fiyatlarında da büyük artışlar gerçekleşti. Daha bir ay öncesine kadar kilosu 2 pound civarında olan domatesin fiyatı 4-5 pounda yükseldi. Süpermarket devleri ise satışlar düşünce, sığır eti ve bebek bezleri dahil yüzlerce ürünün fiyatlarını düşürdü.

İngiltere’nin dördüncü en büyük süpermarketi, toplam satış hacminin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan soğutulmuş, dondurulmuş ve gıda, et ve tahıl gevrekleri dahil olmak üzere 500’den fazla ürünün maliyetini düşürdüğünü söyledi."