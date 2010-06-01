Türkiye gazetesi halka açılıyor

T24-



Basın toplantısında verilen bilgiye göre, Türkiye Gazetesi'nin sahibi ve yayıncısı olan İhlas Gazetecilik A.Ş'nin 80 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin yüzde 33'ü, 3-4 Haziran 2010 tarihinde talep toplama yoluyla halka arz edilecek.





Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin liderliğinde bir konsorsiyum tarafından halka arz edilecek hisselerde fiyat aralığı 1,50 TL - 1,65 TL olarak belirlendi.





İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da entegre baskı tesislerine sahip olan İhlas Gazetecilik A.Ş, İhlas Holding A.Ş'ye bağlı İhlas Yayın Holding A.Ş'nin çatısı altında faaliyet gösteriyor.