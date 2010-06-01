T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye gazetesi halka açılıyor

İhlas Gazetecilik A.Ş'ye ait Türkiye Gazetesi halka açılıyor.

01 Haziran 2010 03:00

T24-  İhlas Gazetecilik A.Ş'ye ait Türkiye Gazetesi halka açılıyor.


Basın toplantısında verilen bilgiye göre, Türkiye Gazetesi'nin sahibi ve yayıncısı olan İhlas Gazetecilik A.Ş'nin 80 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin yüzde 33'ü, 3-4 Haziran 2010 tarihinde talep toplama yoluyla halka arz edilecek.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin liderliğinde bir konsorsiyum tarafından halka arz edilecek hisselerde fiyat aralığı 1,50 TL - 1,65 TL olarak belirlendi.


İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da entegre baskı tesislerine sahip olan İhlas Gazetecilik A.Ş, İhlas Holding A.Ş'ye bağlı İhlas Yayın Holding A.Ş'nin çatısı altında faaliyet gösteriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24