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Türkiye gazetesi: FETÖ'nün eğitim imamı PKK'ya sızan MİT ajanlarının isimlerini örgüte verdi

Cemal Bulut, Bursa'daki 'FETÖ' soruşturmasında tutuklandı

26 Ocak 2017 14:00

Türkiye gazetesi, Bursa merkezli 7 ilde, 'FETÖ' operasyonunda cemaatin “eğitim imamı” olduğu iddiasıyla tutuklanan Cemal Bulut’un PKK'ya sızan MİT ajanlarının isimlerini örgüte verdiğini iddia etti.

Cemal Bulut’un,PKK’ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, cemaatin “Kuzey Irak bölge imamı” olduğu ileri sürülen T.B. ve “medya imamı” olduğu iddia edilen D.E. ile Kuzey Irak’a giderek PKK yöneticilerine verdiği öne sürüldü.

Bulut’un Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki cemaat okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding’de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

TGRT Haber'de Medya Kritik programını sunan Cem Küçük de, bu listenin verilmesinden sonra PKK'nın 23 MİT ajanını infaz ettiğini öne sürdü.

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