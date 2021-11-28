Türkiye gazetesi, "Akaryakıt krizinden en az Türkiye etkilendi" başlıklı haberinde, "Pandemi ve arz talep dengesizliği akaryakıt fiyatlarını rekora taşıdı. Fiyatlar ABD’de yüzde 64, Fransa’da yüzde 35, İngiltere’de yüzde 42 arttı. Yabancı basın “En uygun benzin nereden alınır?” haberleri yapmaya başladı. Türkiye de pompadaki sübvansiyon ile her vatandaşa 1.500 TL’lik destek sağladı. Akaryakıt krizi Türkiye’de ise derinden hissedilmedi." görüşünü savundu.

Türkiye gazetesi haberinde, "Koronavirüs pandemisi boyut değiştirerek devam ederken, arz-talep dengesizlikleri sebebiyle akaryakıt fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Birçok ülke acil durum tedbirleri açıklamaya başladı. Alman sürücüler, ülkede fiyatların en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından çareyi, daha ucuz fiyat uygulayan komşu ülke Çekya’da buldu. İstasyonlarda özellikle hafta sonları uzun kuyruklar oluşuyor. Almanya’nın Dresden şehrinde bir litre benzin 1,69 avroya satılırken, yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Chlumec kasabasında aynı benzin 1,41 avro... ABD’de benzin fiyatı son 1 yılda yüzde 64 oranında zamlandı. Biden yönetimi, suçu petrol şirketlerine attı. Bunun üzerine geçen ay 50 milyon varil petrol rezervi vatandaşların kullanımına açıldı. Akaryakıt krizi Türkiye’de ise derinden hissedilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt vergisinden feragat edildiğini ve fiyatların belli bir seviyede tutulduğunu belirterek “Eşel mobil sistemi ile 60 milyar lirayı bulan bir fedakârlık yaptık. Küresel yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek, 17 milyar liralık bir sübvansiyon uyguladık. Böylece 2021 için vatandaşlarımızın cebinden 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1.500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk” açıklamasında bulundu" ifadesini kullandı.

24 Kasım’da benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt istasyonlarında zam kuyrukları oluştu.