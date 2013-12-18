Türkiye, gazetecileri hapse atan ülkeler sıralamasında yine birinci

Basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarının korunması konusunda dünyanın önemli uluslararası basın kuruluşlarından Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (Committee to Protect Journalists-CPJ) '2013 yılında hapiste olan gazeteciler' raporunda, Türkiye , gazetecileri hapse atan ülkeler sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi listenin en tepesinde yer aldı.

Türkiye'yi, İran ve Çin izledi. Raporda, Türkiye, İran ve Çin'de hapse atılan gazeteciler toplamının, tüm dünyada hapse atılan gazeteci sayısının yarısından fazla olduğu açıklandı. 2012 yılında hapse atılan gazeteci sayısının, 232 gazeteci ile rekor kırıldığı yıl olduğu anımsatılan raporda, bu yıl bu sayının 211'e düştüğü ve bunun da ikinci rekor olduğu vurgulandı. Doğan haber ajansında yer alan habere göre, Ankara, Tahran ve Pekin'in hoşgörüsüz hükümetleri, 107 gazeteci, editör yada yazarı susturmak için 'devlete karşı suç işleme' gerekçesini kullandı' görüşüne yer verilen raporda, 'Türkiye ve İran, bu konuda geçen yıl olduğu gibi en kötü birinci ve ikinci ülke oldu' denildi. Her iki ülkenin de 2013 yılı içinde hapiste olan bazı gazetecileri özgür bıraktığına değinilen raporda, Çin'de hapiste bulunan gazeteci sayısının geçen yıl ile aynı olduğu belirtildi.

CPJ'nin raporunda, Türkiye'de hapiste bulunan gazeteci sayısının 49'dan 40'a düştüğü, serbest bırakılan gazeteciler hakkında yargılama davalarının sürdüğü, bu gazetecilerin yeniden cezaevine atılmakla yüz yüze olduğu vurgulandı. Raporda, 'Değiştirilen bazı yasalar da gazetecilerin aşırı tutukluluk süreleri göz önüne alınarak serbest kalmalarını sağladı. Ama Türkiye'de hala bazı Kürt gazeteciler terör suçlamaları, bazı gazeteciler de hükümete karşı darbe girişimi hazırladıkları gerekçeleri yüzünden hapiste' denildi. Raporda, kapsamı çok geniş olan ancak neyin neye göre tanımlandığı belirli olmayan Terörle Mücadele Kanunu'nun, hapiste olan gazeteciler için en önemli sorunlardan biri olduğu belirtildi.

Raporda, İran'da hapse atılan gazeteci sayısının geçen yıla göre 45'ten 35'e düştüğü, Çin'de ise 32 gazeteci ile aynı sayının geçerli olduğu belirtildi.

Türkiye'nin birinciliğe oturduğu gazetecileri hapse atan ülkeler sıralamasında, Türkiye'den sonra gelen İran ve Çin'i, Eritre, Vietnam, Suriye, Azerbaycan, Etiyopya, Mısır ile Özbekistan gibi ülkeler izledi.

Gazetecileri Koruma Komitesi, geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen bir törenle Türkiye, Ekvador, Mısır ve Vietnam'da gerçekleri açığa çıkardıkları için hapis cezasına çarptırılan ve başka baskılara maruz kalan dört gazeteciye, Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü vermişti. Türkiye'den ödüle hak kazanan gazeteci Nedim Şener, New York'ta DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Bu ödül benim için onur kaynağı ancak Türkiye'deki yönetim için utanç kaynağı olmalı' diyerek ödülü hapisteki gazeteciler ve Hrant Dink adına aldığını belirtmişti.

CPJ Yönetim Kurulu Başkanı Sandra Mims Rowe da ödül törenindeki konuşmasında, 'Gazeteciler şimdiye kadar olduklarından çok daha büyük tehdit altındalar. Kurumsal demokrasilerde bile böyle. Geçen yılki ödül törenimizde, Türkiye'den dünyada en çok sayıda gazeteciyi hapse atan ülke olarak söz etmiştik. CPJ'nin, 2013'te dünya çapında hapiste olan gazetecileri araştıran raporu henüz tamamlanmış değil, ama şüphe yok ki Türkiye ya listenin tepesinde yada buna yakın bir yerde olacak' diye konuşmuştu. Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli gazetecilere yardım etmek için Türkiye'ye gittiklerinde CPJ olarak Adalet Bakanı ile görüştüklerini aktaran Rowe, 'Türkiye'nin dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülkelerin başında olmaması gerektiğini söyledik. Başbakan Erdoğan 'ın hükümetinin, gazetecilik mesleği yapmak dışında, hapisteki gazetecilerin suçlarını açıklamalarını ve onlar ne ise onları da açıklamalarını, yoksa hapisteki gazetecileri serbest bırakmalarını istedik. Bu gece, Erdoğan yönetiminin hapse attığı, hala hapis yatma tehdidi ile karşı karşıya kalan gazetecilerden birini ödüllendiriyoruz' demişti.