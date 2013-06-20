Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler üzerindeki baskıyı durdurun

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polisin gazetecilerin de içinde olduğu bir çok kişiye şiddet uygulamasını ve gözaltıları protesto etti.

Çağlayan Adliyesi’nde yapılan protestoda, TGS üyeleri adına açıklamayı yapan Gökhan Durmuş, eylemleri izleyen gazetecilerin gözaltına alınmasını kınayarak, bu gözaltıların Türkiye’deki haberciliğin gözaltına alınması olarak nitelendirdi. Durmuş, polisin uyguladığı şiddet ve gözaltı işlemlerinin Anayasa, Basın Kanunu, fikir ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak değerlendirdi.

Açıklamada, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınan meslektaşlarının üzerindeki baskının sona ermesi istenirken "Cezaevindeki 61 meslektaşımız başta olmak üzere Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sedat Şenoğlu ile Özgür Radyo çalışanı Selvi Coşar'ın serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadesi kullanıldı.