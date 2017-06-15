Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Enis Berberoğlu açıklaması

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazeteci Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada sevinçte ve tasada ortak bir toplum yaratılması için gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“2010 yılından bu yana Türkiye’de evrensel boyutlu gazetecilik yapılamıyor. Sansür, otosansür ve çalışanlar üzerinde patronaj baskısının gazetecileri bunalttığı ve mesleği yapılamaz hale getirdiği bir dönem yaşanıyor.

"Haber alma hakkı kullandırılmıyor"

Kamuoyunun haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı kullandırılmıyor. Halen cezaevlerinde 160 gazetecinin çile doldurması da ülkede basın özgürlüğünün bulunmadığının bir kanıtını oluşturuyor.

14 Haziran 2017 tarihli duruşmada da değerli meslektaşımız, Cemiyet üyemiz Enis Berberoğlu, hemen bütün dünyanın üzerinde yazı yazdığı MİT TIR'larına ilişkin bir haber nedeniyle müebbed hapis ile cezalandırıldı ve tutuklandı. Hukukun hakça işlemediği bu düzende, yurttaşların olduğu kadar gazetecilerin, akademisyenlerin, bilim insanlarının, sanatçıların da adalete güveni giderek kayboluyor.

"Toplumu saran ihbarcılık furyasının somut örneği"

Kaynağını Anayasadan alan basın özgürlüğü ve düşünceyi ifadenin,temel hakları kullanmanın, yazmanın, çizmenin, konuşmanın bile suç sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Gazeteciliğini yurt içinde ve uluslararası alanda da kanıtlamış değerli üyemiz Enis Berberoğlu’nun kimi çevrelerce hedef gösterilmesi nicedir toplumu saran ihbarcılık furyasının somut bir örneğini oluşturuyor.

"Yargıda yeniden toplumun güveninin sağlanması"

Gazeteciliğin yanı sıra TBMM'nin seçilmiş bir üyesi olarak Enis Berberoğlu’nun terör odaklarıyla ilişkilendirilmesi kanımızca büyük bir aymazlıktır. Yargıya yeniden toplumun güvenini sağlayabilmek için adil yargılama konusunda iyileştirmeler yapılmasını kaçınılmaz görüyoruz.

"Sevinçte ve tasada ortak bir toplum yaratılması"

​Gelinen aşamada ülkenin birliği, sevinçte ve tasada ortak bir toplum yaratılması için ‘İktidarın gazetecileri, aydınları, seçilmişleri terörle örtüştürmek zihniyetinden’ vazgeçmeye çağırıyoruz. Enis Berberoğlu’nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz.”