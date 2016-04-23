Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçimi; Turgay Olcayto yeniden başkan

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyeleri, üç yıl süreyle görev yapacak yönetim kadrosunu belirlemek için sandık başına gitti. İki listenin yarıştığı seçimi Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu'nun adayı Turgay Olcayto kazandı.

Türkiye'nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 45. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 2 gün süren genel kurulda TGC üyeleri yeni yönetim kadrosunu belirlemek için sandığa gitti. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda gazeteci katıldı. Oy kullanan gazeteci sayısı 788 oldu.

Cağaloğlu'nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde, Turgay Olcayto'nun başkanlığını yaptığı Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu ile Sedat Bakıcı'nın başkan adayı olduğu Emeğe Saygı Grubu yarıştı. Seracettin Zıddıoğlu ile Şükrü Disanlı'nın yönetim kurulu için bağımsız aday olarak katıldığı seçimde şu ana kadar 450 oy Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu'na çıktı. 161 oyu ise Emeğe Saygı grubu aldı. Sayımın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.