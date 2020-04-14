Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den yasak günlerinde gazetelerin dağıtımı için İstanbul Valiliği'ne öneriler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşların gazetelerine ulaşabilmesi ve basın- dağıtımda yaşanan sorunların giderilmesi için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya başvurdu.

TGC'den yapılan başvuruda, "Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım süreci aksamış, Basılan yüzbinlerce gazete elde kalmış, basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır" denildi.

TGC, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının basın ve dağıtımda sorunlara neden olduğunu, basın kuruluşlarının ciddi zarara uğradığını belirterek, çözüm için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya başvurdu.

Yasağın uygulandığı günlerde gazete basımı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan birçok sorun ulaştığını belirten TGC, "Başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım süreci aksamıştır. Basılan yüz binlerce gazete elde kalmış, basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır. Gazeteleri basamayan basın kuruluşları resmi ilan ve reklam kaybına uğramış, zora düşmüştür. Vatandaşlar ise gazetelerine ulaşamamıştır" ifadelerini kullandı.

"Matbaa işçilerine gazetelerin basımı için izin verilmelidir"

Başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sorunların tekrarlanmaması için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18 Nisan ve 19 Nisan 2020 günlerinde ve yasağın tekrarlanacağı sonraki tarihlerde, matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gereklidir."

"Matbaa işçilerine izin verilmemiş"

"Cemiyetimize ulaşan bilgilere göre, bu süreçte matbaalar bulundukları ilçe kaymakamlıklarına izin dilekçesiyle başvurmuşlardır. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde çalışacak personelin listesiyle yapılan başvurular, kaymakamlıklar tarafından kabul edilmemiştir. Matbaa kuruluşlarına işçilerin basın kartlarıyla zaten sokağa çıkabilecekleri belirtilmiştir. Oysa matbaa işçilerinin basın kartı bulunmamaktadır.

"Gazetelerin basımının aksamaması gereklidir"

"Öncelikle halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkının sağlanması için gazetelerin basımının aksamaması gereklidir. Matbaalardan gazete basımı için yapılacak toplu izin başvurularıyla, matbaa işçilerinin ikamet ettikleri ilçelerde yapacakları bireysel başvurulara olumlu yanıt verilmesini istiyoruz. Valiliğinizin konuyla ilgili kaymakamlıkları bilgilendirmesi, gerekli iznin geciktirilmeden verilmesi, vatandaşlarımızın gazetelerinin basılmasını sağlayacaktır."

"Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını öneriyoruz"

"Aynı şekilde gazetelerin dağıtımı konusunda da bir çözüm üretilmesi gereklidir. Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını öneriyoruz. Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir. Ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir. Halkın haber alma hakkı için büyük önem taşıyan gazetelerin basım ve dağıtımı konusundaki taleplerimize olumlu yanıt vereceğinizi umuyoruz."

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