Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Basın zapturapt altına alınmak isteniyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, hazırlanan basın iş yasasına tepki gösterdi. "Basının zapturapt altına alınmaya çalışıldığını" belirten Olcayto, düzenlemenin iktidar ile ortak hareket eden sermaye sahiplerine yarayacağını söylüyor.

Türkiye’de son dönemde basına uygulanan akreditasyon, fikir ve ifade özgürlüğüne darbe vuruyor. Aralarında Cumhuriyet, Sözcü, Yeni Çağ, Bir Gün, Aydınlık, Halk TV, Cihan Haber Ajansı, Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu’nun da bulunduğu pek çok medya organı bu akreditasyonların mağduru. Basınla ilgili hazırlanan raporlara göre işsiz gazeteci ve yazar sayısı bini geçti. Medyada hükümetin yeni hazırladığı basın iş yasasıyla baskı ve sansürün dozunu daha da artıracağı endişesi var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, bu endişeyi seslendirenlerden biri. Yapılmak istenen değişiklikle basının zapturapt altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Olcayto, bu düzenlemenin iktidar ile ortak hareket eden sermaye sahiplerinin işine yarayacağını hatırlatıyor. İktidarın 1952 yılında çıkarılmış basın yasasında düzenlemeye gitmek istemesine karşı çıkan Olcayto, bugüne kadar gazetecinin lehine olduğu söylenerek atılan her adımın aleyhine olacak şekilde sonuçlanmasının bir güven eksikliğine yol açtığını belirtiyor. Medyadan sorumlu Yalçın Akdoğan’ın yapılacak düzenleme ile ilgili gazetecilere verdiği toplantıda ele alınan konulardan sendika olarak rahatsızlık duyduklarını dile getiren Olcayto, “Yerel medyadan bazı arkadaşlar iktidarla ortak hareket ediyor gibi ‘gazetecilik bir oda olsun’ dediler. İtiraz ettik. Bu, gazetecileri devlete bağlamak olur. Devlet güdümünde bir gazetecilik olur. Bakıyorsun dillerinin altında böyle bir yapı oluşturmak var. Böyle bir şey demokrasiye aykırı, basının özgürlüğüne aykırı, haber yapma tarzına aykırı. Dolayısıyla endişelerimiz var.” diyor. Türkiye’de basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Olcayto, bunun gerekçesini totaliter rejimlerin güçlü basın istememesine bağlıyor.

Basına akreditasyon yargıya taşındı

Bu arada basına uygulanan akreditasyonun mağdurları haklarını yargıda aramaya başladı. Samanyolu Yayın Grubu ve Cihan Haber Ajansı (Cihan), Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bazı bakanlıkların uyguladığı akreditasyonu yargıya taşıdı. Cihan avukatları, uygulamayla haber alma hürriyetine darbe vurulduğu gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Samanyolu Yayın Grubu da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu işlendiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Akreditasyonların son örneği ise Erzurum’da yaşandı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Erzurum’da 6-7 Kasım’da düzenleyeceği ‘Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı’nda Zaman Gazetesi Erzurum Bölge Temsilcisi Ersin Demirci ve Zaman muhabiri Orhan Yıldırım’ın isimlerini davetli listesinden çıkardı.