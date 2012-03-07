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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödülü Fenerbahçe'yi kızdırdı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Aziz Yıldırım'ın gözaltı fotoğrafı' haberine en iyi spor haberi dalında ödül vermesi Sarı-lacivertlilerin tepkisini aldı.

07 Mart 2012 00:08

 

T24 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Aziz Yıldırım'ın gözaltı fotoğrafı' haberine en iyi spor haberi dalında ödül vermesi Fenerbahçe camiasında tepkiyle karşılandı.

Habertürk Gazetesi'nde 7 Temmuz 2001'de yayımlanan “Yıldırım’ın Gözaltı Fotoğrafı” başlıklı haber Engin Belli ve Nihat Uludağ'a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından en iyi spor haberi seçildi. TGC'nin açıklamasından sonra Fenerbahçeli taraftarlar ve yöneticiler TGC'ye tepkilerini sanal alemde dile getirmeye aşladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı, kendi twitter hesabından yayınladığı mesajda, ‘TGC kınama vereceğine ödül vermiş. İnsallah ödül gecesine davet ederler’ dedi.

 

Yıldırm 'Bu benim namusumdur' demişti

 

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Aziz Yıldırım savunmasını yaparken Habertürk’te yayınlanan bu fotoğrafı nedeniyle ateş püskürmüştü. Aziz Yıldırım savunmasında üzerindekileri çıkartmış ve Habertürk’te yayınlanan sabıka kaydı fotoğrafının bulunduğu tişörtü salona ve hakime göstererek “bu benim namusumdur” demişti.

 

TGC’den ödül 'Fotoğraf'a değil 'habere' açıklması

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada spor dalında "Yıldırım’ın gözaltı fotoğrafı" başlıklı habere ödül verildiğini açıklamıştı. Akşam saatlerde tekrar açıklama yapan TGC, ödülün tutanaklardan açıklama aktarılırken "sehven" fotoğrafa verilmiş gibi yansıtıldığını belirtti.

 

Açıklama şöyle:

 

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödüllerine değer görülen eserleri açıklarken Seçici Kurul Spor haber dalında "Nereden nereye" başlıklı habere ödül verdiği halde tutanaklardan açıklama aktarılırken "sehven" fotoğrafa ödül verildi gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. Bu hatadan ötürü özür diler düzeltiriz"

Spor alanındaki başarı ödülü "Nereden Nereye" haberini hazırlayan Habertürk gazetesi muhabirleri Engin Belli- Nihat Uludağ’a verildi.

 

 

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