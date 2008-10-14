T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye galibiyete kilitlendi

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yarın Estonya deplasmanında puan kaybı istemeyen Türk Milli Takımı, galibiyete kilitlendi.

14 Ekim 2008 03:00

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yarın Estonya deplasmanında puan kaybı istemeyen Türk Milli Takımı, galibiyete kilitlendi.

Bosna-Hersek'i 11 Ekim'de İstanbul'da 2-1 yenen Türkiye, yarınki Estonya maçını da kazanarak, kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda üst üste iki galibiyet alma konusundaki başarısız grafiğine de son vermek amacında.

Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 23 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 günde yapılan 2 milli maçı birden sadece 6 kez kazanabildi.

Milliler, 23 maçlık serinin 17'sinde, 5 günde yapılan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi.


İlgili haberler


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24