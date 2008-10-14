Türkiye galibiyete kilitlendi

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Bosna-Hersek'i 11 Ekim'de İstanbul'da 2-1 yenen Türkiye, yarınki Estonya maçını da kazanarak, kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda üst üste iki galibiyet alma konusundaki başarısız grafiğine de son vermek amacında.Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 23 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 günde yapılan 2 milli maçı birden sadece 6 kez kazanabildi.Milliler, 23 maçlık serinin 17'sinde, 5 günde yapılan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi.