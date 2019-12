Türkiye, G20'de ikinci sınıf ülke

İngiltere’nin, evsahipliğini yapacağı G20 Zirvesine ilişkin gizli bir belge ortaya çıktı. Financial Times gazetesine göre Suudi Arabistan "Yüksek öncelikli ülkeler" sınıfında. Türkiye ise B listesinde.



Türkiye ikinci ligde



İngiltere’nin, gelecek ay evsahipliğini yapacağı G20 Zirvesine ilişkin halkla ilişkileri ve lobicilik hizmetleri konusunda zirveye katılacak ülkeleri iki gruba ayırdığı ortaya çıktı. Financial Times gazetesinin ele geçirdiği “gizli” bir belgeye göre ABD, Japonya, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler "Yüksek öncelikli ülkeler" sınıfında Türkiye, Rusya, Arjantin ve Meksika ise, “B Listesi”ne yer verildiğini gösterdi.



Odak olarak görülmedi



Financial Times gazetesince ele geçirilen “gizli” belgeye göre, İngiltere’nin G20 zirvesine yönelik lobicilik çabalarında “yüksek öncelikli” olarak ilan ettiği 11 ülkeyi hedefledi. Böylece “B listesi”nde olan diğer ülkelerin zirve öncesi “yoğun diplomatik lobicilik”in odağı olarak görülmediği belirlendi.



Söz konusu belgenin, geçen Aralık ayında Londra zirvesi için “PR hizmetleri”nin sağlanması amacıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığının adına Merkez Enformasyonu Bürosunca yayınlanan bir ihale belgesi olduğu ifade eden Financial Times, söz konusu ihalenin, PR şirketleri ve lobicilerin, Dışişleri Bakanlığı’nın G20 ülkelerinin nezdinde lobicilik yapılması için planlandığı kaydetti.



İhaleye katılanların ihale belgesinin “gizli ve hassas” olduğu, belgenin kamuoyuna veya medyaya açıklanmaması gerektiği söylendiğini kaydeden gazete, bunu belgenin içeriği nedeniyle şaşırtıcı olmadığını yazdı. Gazete, söz konusu kontratın sonunda verilmediğine de dikkat çekti.



Financial Times’e göre, ihale belgesinde “öncelikli” olarak sayılan 11 ülke arasında “kilit G20” ülkesi olarak nitelendirilen ABD, Japonya, Fransa, Almanya’nın yanısıra G8’nin sonraki başkanı İtalya ile Çin, Hindistan, Güney Afrika, G20’nin sonraki başkanı Güney Kore, Brezilya ve Suudi Arabistan’a yer veriliyor. Bu arada, Avrupa Birliği Komisyonu da PR açısından öncellikli sayılıyor.



Buna karşın “B listi”nin ise, Türkiye, Rusya, Avustralya, Kanada, Endonezya, Meksika ve Arjantin’i içerdiği belirtiliyor.



Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, lobicilik faaliyetleri açısından hedef alınan “öncelikli ülkeler listesi”nin kesinlikle İngiltere’nin “siyasi ilişkilerindeki en önemli ülkelerin bir sıralaması” oluşturmadığını savundu.



Bakanlık sözcüsü, lobicilik faaliyetleri için seçilen ülkelerin, iyi gelişmiş hükümet dışı kuruluşları, medya, sivil toplum, akademik çevreleri ve sendikalar ile fonların olduğu için “hedef” ilan edildiğini öne sürdü.