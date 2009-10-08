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Dünya

'Türkiye füzeleriyle yeni sistemin parçası olabilir'

Türkiye de, ABD'nin yeni füze kalkanı projesine katılmaya davet edilen ülkeler arasında.

08 Ekim 2009 03:00

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Silahlanmanın Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Ellen Tauscher, "Türkiye'nin ABD'den patriot füzesi alacak olmasından memnuniyet duyduklarını" söyledi. Müsteşara göre Türkiye de, yeni füze kalkanı projesine katılmaya davet edilen ülkeler arasında.

Ellen Tauscher, ABD'deki düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde düzenlenen konferansta konuştu.

ABD'li yetkili, Türkiye de dahil olmak üzere tüm NATO müttefiklerini, Obama yönetiminin üzerinde değişikliğe gittiği füze kalkanı projesine katılmaya davet ettiklerini bildirdi.

Tauscher, "Bu Türkiye için olduğu kadar bizim için de iyi haber. Çünkü Türkiye bizim çok değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'de birçok askerimiz var. Türkiye çok stratejik bir ülke" diye konuştu.

Tauscher ABD'den Türkiye'ye olası patriot füzesi satışına ilişkin olarak da, "Görev alanıma giren hususlardan biri de, tüm bu satışları onaylamak. Türkiye'nin patriot füzeleri alacağını görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca, yeni füze kalkanı sisteminin eskiye orahla Türkiye'ye daha fazla koruma sağlayacağını vurgulayan Tauscher, "Türkiye  füzeleriyle yeni sistemin bir parçası olabilir" dedi.

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