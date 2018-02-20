Türkiye, futbolda en fazla transfer harcaması yapan 7. ülke oldu

Uluslararası futbolcu transferinde geçen yıl en fazla para harcayan ülkeler listesine 7'inci sıradan giren Türkiye, 2016 yılına oranla yüzde 141’lik artış gerçekleştirerek transfere 159,4 milyon dolar harcadı.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, futbolcu transferlerini, bütçelerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Federation Internatıonale de Football Association’dan (FIFA) elde ettiği bilgilere göre, uluslararası futbolcu transferinde geçen yıl en fazla para harcayan ülkeler listesine Türkiye 7'inci sıradan girdi. Buna ek olarak geçen yılın en fazla uluslararası futbolcu transferi gerçekleştiren ülkeleri sıralamasına da 329 transfer yaparak 9 sırada yer aldı.

En fazla parayı İngiltere harcadı

PRNet’in gerçekleştirdiği medya incemelesine göre, gazetelerin spor sayfalarında geçtiğimiz yıl 156 bin 649 transfer haber yapılırken, bu rakam bir önceki yıl 148 bin 679 oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ın transfer hamleleri ve transfer politikalarındaki başarıları medyada geniş yankı uyandırdı. 2017 yılında 15 bin 624 uluslararası transfer yapılırken, 6,37 milyar dolar transfer harcamayla bir rekora imza atıldı. Dünyada 2015 yılında transfere 4,19 milyar dolar harcanırken, 2016 yılında 4,8 milyar dolar olarak belirlenmişti. Geçen yıl en fazla uluslararası transfer yapan ülkelerin başında ise 748 transferle Brezilya geldi. Onu 732 transferle İngiltere ikinci, 580 transferle Portekiz üçüncü sıradan izledi. Yapılan transferlerde en fazla para harcayan ülke ise 1,643 milyar dolar ile İngiltere olurken, 859 milyon dolar ile Fransa ikinci, 730 milyon dolar ile İspanya üçüncü oldu. Türkiye’nin harcadığı para ise 159,4 milyon dolar olurken, transfer gelirleri ve giderleri çıkartılarak oluşturulan listede 57,1 milyon dolar net harcama ile 8. sırada yer aldı.

Futbolcu satışından Türkiye 102.2 milyon Dolar kazandı

Dünyada, ülkelerin futbolcu satışından elde ettiği gelirler sıralamasına bakıldığında da Türkiye, 102,2 milyon dolar ile 11. sırada kaldı. Birinci sırada ise 840 milyon dolar ile İspanya yer aldı. İspanya’yı 803 milyon dolarla Portekiz, 655 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

Sadece 2018 yılı kış transferi sezonu ele alındığında, dünya genelinde 3 bin 317 uluslararası transfer yapıldığı bilgisine ulaşılırken, 1,28 milyar dolar harcandığı belirlendi. Transfer harcamalarının yaklaşık 1 milyar doları İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, ve İtalya ekipleri tarafından gerçekleşirken, 482 milyon dolarla listenin en başında İngiltere yer aldı.

(DHA)