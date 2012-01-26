Türkiye Futbol Federasyonu'nu toplantısında kavga çıktı



T24 -



Başkanlar arasında kavga









'Suçluya karar verdi, cezanın adını koyamadı'





TFF Başkanı Aydınlar ve Yönetimi; Bank Asya, 2. lig ve 3. lig kulüpleriyle yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamadı. Bu kulüplerin %70'inin ret oyu kullanacakları öğrenildi. TFF Yönetim Kurulu hazırlamış olduğu divan önergesini ve konuşmacıların sürelerini yazılı olarak delegelere imzalatmak istedi. Delegeler oluşturulacak olan divana evet, süre ve kişi sayısına itiraz etti.Delegeler, TFF Yönetiminine "Bizi çağıran sizsiniz ama niye konuşmamıza izin vermiyorsunuz, veya kısıtlı süre veriyorsunuz" diyerek hayıflandılar.Bu gelişmeler yaşanırken, TFF Yönetimi genel kurulun başlamasına 20 dakika kala bu durumu değerlendiren kısa bir toplantı daha yaptı.Öte yandan bu tarihi kongreyi rekor sayıda emniyet birimi koruyor. Otelin güvenlik personelinin yanı sıra TFF'nin anlaşmış olduğu özel güvenlik firması ve Ankara Emniyeti'ne bağlı mensuplarla toplam 480 emniyet görevlisi otel çevresi ve otel içinde önemler almış durumda...Genel kurul salonundan toplantı salonuna geçen Kulüpler Birliği ile TFF Yönetimi toplantısına Orduspor Başkanı Nedim Türkmen ile Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı damgasını vurdu. İkili arasında kavga çıktığı öğrenildi...Verilen bilgiye göre; Nedim Türkmen ve Kenan Yaralı toplantı sırasında kendi aralarında tartışmaya başladı. Kenan Yaralı'nın Türkmen'i "Çok fazla konuşuyorsun" sözleri ile uyarması üzerine, tartışma daha da alevlendi.Diğer kulüp başkanlarının araya girerek olayın daha fazla büyümesini engellendiği belirtildi. Toplantının son bölümünde yaşanan bu gelişme üzerine kulüp başkanları toplantı salonunu terketti ve yeniden genel kurul salonuna geldiler...Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, Olağanüstü Genel Kurul'da Aydınlar'ı sert ifadelerle eleştirdi.

Türk Futbol Federasyonu'nun (TFF) 58. madde tartışmalarıyla Ankara'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda kürsüye çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, TFF ve Başkan Aydınlar'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

58 maddenin değiştirilmesini kesinlikle istemediklerini dile getiren Nihat Özdemir, sözlerine "Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. 6222 sayılı yasa değişirken Aziz Yıldırım için çıkarılıyor. Kişiye özel yasa çıkarılıyor denilmişti ama başkanımızın da arkadaşlarımızın da tutuklulukları sürüyor. Biz sadece adil yargılanma istiyoruz" mesajını vererek başladı.

Federasyonun adil bir yargılama olmadan vereceği bir kararın ya da cezanın tüm yöneticileri peşinen suçlu duruma düşüreceğini vurgulayan Özmedir, "Federasyonunun vereceği karar nedeniyle arkadaşlarımızın savunma hakları ellerinden alınmış şekilde mahkeme önüne çıkmasını istemiyoruz" dedi.

Şike soruşturmasında 8 kulübün adının geçtiğini hatırlatan Nihat Özdemir, "Bize göre, bu 11-12 kulübe çıkabilir ve 93 kişinin adının geçtiğini de unutmayalım" uyarısında bulundu.

Play-off öncesi karar alınmasının doğru olmadığını kaydeden Özdemir, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin savunma hakkının Federasyon tarafından ellerinden alındığı iddiasını ise şöyle dile getirdi: "Savunma haklarının kısa bir süreye sıkıştırılmasının hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz. Bunun için kişilere sözlü savunma hakkı verilmeli. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Savunma sürecinde şikayetçi olduğumuz konuların ne kadar doğru olduğu da görülecektir. Suçlanan kişilerin binlerce sayfa dökümanı okuyarak 20 gün içinde kendilerini savunmaları istenmektedir. Bu şu demektir 'Kendinizi savunmayın siz zaten suçlusunuz.' Savunma hakkı bu şekilde ellerinden alınmaktadır. Bu yüzden çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu bize ortada iy niyet olmadığını düşündürüyor."

Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı da eleştiren Özdemir, "Bu süreçte bir kez dahi 'Masumiyet karinesi vardır, dolayısıyla kimse kulüplerimizi, dolayısıyla Türk futbol ailesini suçlayamaz, daha savunma hakkı kullanılmamıştır, suç varsa federasyonumuz en ağır cezayı verir, bu süreçte bize güvenin' dememiştir. Çünkü Federasyon Başkanı kafasında suçluya karar vermiş, ne ceza vereceğinin adını koymaya çalışıyor" diye konuştu.