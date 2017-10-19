Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 'video hakem' kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki hakem hataları nedeniyle federasyonun yıpratılması üzerine 'video hakem' konusundaki çalışmaları hızlandırma kararı aldı.

'Futbolun cazibesini öldüreceği' gerekçesiyle uygulamaya karşı olduğu bilinen TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de bu konudaki çalışmaların hızlandırmasına onay verdiği öğrenildi.

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre federasyon çalışmalarını daha öncesinde tamamlayıp, en geç ocak ayında kulüplere “Biz video hakem sistemine geçmeye bugün itibariyle hazırız” demeyi planlıyor.

Yönetim kurulu üyeleri hakemler üzerinden kendilerinin yıpratılması nedeniyle son derece tepkili. Bu görüntüdeki görüşleri şöyle:

"Yaptığımız iyi işler görülmek istenmiyor"

“Biz ne kadar iyi işler ortaya koyarsak koyalım bunlar görülmüyor, görülmek istenmiyor. Biz ne yaparsak yapalım hakem kararları nedeniyle eleştirileceğiz.

Her hafta darağacındayız. Kulüpler maçı kaybetti mi sadece o hafta sorun yaşıyor. Biz her hafta suçlanıyoruz. En ufak bir hakem hatasında fatura bize çıkıyor.

Hakem hataları nedeniyle biz niye yıpranalım? Penaltı kararını biz mi veriyoruz, golü biz mi iptal ediyoruz? Ama biz dayak yiyoruz!”

"Video sistemine geçmeme lüksümüz yok"

Yöneticiler aslında Demirören’e de hak verseler de artık bıçak kemiğe dayanmış durumda ve “Türkiye’de bulunduğumuz bu koşullarda, her hafta ipe çekildiğimiz ortamda video sistemine geçmemek gibi bir lüksümüz yok” diyorlar.

VAR sisteminde yetki federasyonda değil. IFAB’ın (Uluslar arası futbol birliği kurulu) onayı gerekiyor ve bir takım prosedürleri var.

VAR'ın prosedürleri

Hazırlık sürecinde yaklaşık 80-100 arası deneme maçı yapılmak zorunda. Her hakem 8-10 test maçına çıkacak.

Bu test maçları IFAB’ın görevlendireceği yabancı hakemler gözetiminde olacak. Önümüzdeki hafta 2 kupa 4 lig maçında test edilecek.

Bu süreç içinde kulüplerin de görüşleri alınacak. 14-15 kulüp ‘Evet’ derse uygulama başlayacak.

Karara göre yeni sezon beklenebilir

Federasyonun tam anlamıyla hazır duruma gelmesinin ardından uygulamaya ne zaman geçileceği Kulüpler Birliği’nin kararına bağlı olacak.

“Yarış devam ederken kural değişmez” görüşü çıkarsa yeni sezon beklenecek. Kulüpler ligin kaçıncı haftası oynanıyorsa oynansın “Hemen başlasın” derse ikinci devrede start alacak.

Federasyon yönetiminin bir başka düşüncesi de VAR sistemi ile birlikte hakemlerin de artık daha az hata yapacakları yönünde.

Bunu da “Daha az hata ile maç yönetecekler. İlk gördüklerini çalacaklar. Çünkü bilecekler ki biraz sonra bir video sistemi devreye girecek. Bazılarının sürekli suçlama getirdiği gibi eğer kafalarında bir cinlik varsa da o da ortadan kalkacak” sözleriyle dile getiriyorlar.