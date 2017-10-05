Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor'u sezon ortasında takımın başına getirdiği için 'uyarı'da bulundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Igor Tudor'un, Etik Kurulu Talimatlarında "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı yayınlandı. Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle: (1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."