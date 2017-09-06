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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Eskişehirli taraftarlara teşekkür

"Mükemmel bir ev sahipliği yapan Eskişehir ve halkı, A Milli Takımımızın galibiyetinde önemli rol aldı"

06 Eylül 2017 16:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Hırvatistan ile Yeni Eskişehir Stadı'nda yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta ay-yıldızlıları tribünde destekleyen Eskişehirli sporseverlere teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinden "Teşekkürler Eskişehir" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda oynadığı ve 1-0 kazandığı Hırvatistan maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nu dolduran 35 bin futbolsevere teşekkür ederiz. Mükemmel bir ev sahipliği yapan Eskişehir ve halkı, A Milli Takımımızın galibiyetinde önemli bir rol oynarken, milli takım taraftarlığının en güzel ve en coşkulu örneklerinden birisini gösterdi. Dünya Kupası yolunda milli takımımızın yanında itici bir güç olarak katkı yapan Eskişehir halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

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