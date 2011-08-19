-Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda şike iddialarına yönelik bugün bir bildiri yayınlayan Galatasaray Kulübü'ne yaptığı açıklamayla yanıt verdi. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 3 Temmuz tarihinde Türk futbolu için başlayan tarihinin en büyük soruşturma sürecinin birkaç gün öncesinde göreve gelen yönetimin, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig kulüp başkanları ile 11 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği belirtildi.Müşterek toplantılarda, durum değerlendirmelerinde bulunulduğu ve bu toplantılarda, tüm kulüplerle Türk futbolunun marka değerinin ve geleceğinin teminat altına alınması için gerekli önlemleri uzun uzun müzakere ettiği kaydedildi. Açıklamada, görüşlere yer verildi: ''Futbol Federasyonu yönetim kurulu olarak bugüne kadar aldığımız, doğru ve hukuki olduğuna inandığımız bu kararlarla, süreci en iyi şekilde sürdürmeye çaba sarf etmekteyiz. Kararlarımızın temelindeki en önemli dayanağımız, kararlarımızın hukuka uygun olmasını sağlamaktır. Ancak bir süredir bazı kulüplerimiz ile olayla ilgili veya ilgisiz aynı zamanda da bilgisiz bazı kişiler, yasal dayanaktan yoksun açıklamalar yapmaktadırlar. Özellikle bugün bir Süper Lig kulübümüzün yaptığı açıklama ile federasyonumuz adeta Avrupa'ya, UEFA'ya ve FIFA'ya şikayet edilmektedir. Belirtmek isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu; şeffaf, açık ve yasalarla yönetilen bir kurumdur. Federasyonumuzu hukuka aykırı davranan bir kurum olarak lanse eden ve yurt dışına şikayet etme gibi tarihi yanılgıya düşenleri, Türk futbol tarihimiz affetmeyecektir.'' Yapılan açıklamada, ayrıca ''Bu sorumsuz davranışın sonucunda Türk futbolunun ve değerli tüm kulüplerin göreceği zararın ve nahoş olayların, bu açıklamaları yapanların sorumluluğunda olduğunun bilinmesini tarihe not düşeriz. Liglerin başlamasına çok az bir sürenin kaldığı bugünlerde, futbol konuşmaya ve oynamaya uygun bir zemin hazırlamak için harcadığımız çabaya; tüm kulüplerin, yöneticilerinin ve futbol ailesine ait tüm bireylerin katılmasının, kendi menfaatleri açısından elzem olduğunun belirtilmesi zorunluluğunu kamuoyunun takdirlerine sunarız'' ifadelerine yer verildi.