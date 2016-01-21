Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 7 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mali kriterlerle uymadıkları gerekçesiyle Samsunspor, Denizlispor, Ankaragücü, Bucaspor, Alpede Kahramanmaraşspor, Orduspor ve Tarsus İdman Yurdu'na verdiği 3 puan silme cezasını uygulamaya koydu.

Hürriyet'in haberine göre söz konusu kulüplerin Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedilmesinden sonra TFF'deki puan cetvellerinde bugün puan eksiltmeye gidildi. Buna göre PTT 1. Ligtakımlarından Samsunspor'un puanı 25'ten 22'ye, Denizlispor'un puanı 17'den 14'e, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaragücü'nün puanı 34'ten 31'e, Bucaspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun puanları 16'dan 13'e, 2. Lig Beyaz Grup temsilcileri Alpede Kahramanmaraşspor'un puanı 23'ten 20'ye, Orduspor'un puanı ise 13'ten 10'a indi.