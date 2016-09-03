T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 5 ihraç

TFF, 2 klasman temsilcisi, 1 gözlemci ve 2 hakemin federasyonla ilişiğinin kesildiğini bildirdi

03 Eylül 2016 01:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 klasman temsilcisi, 1 gözlemci ve 2 hakemin federasyonla ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararname) kapsamında kurumlarından çıkarılan klasman temsilcileri Kubilay Akgün ve Nezih Abanoz, bölgesel gözlemci Aziz Batmaz, bölgesel hakem Arif Köroğlu ve il hakemi Aydın Yarar'ın, federasyonla ilişiği kesilmiştir." denildi.

ETİKETLER

tfffederasyonihraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24