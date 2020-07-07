T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fikstürde değişiklik

07 Temmuz 2020 15:22

Süper Lig'de 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

 

ETİKETLER

TFFmaçtarihfikstürdeğişiklikhangi maçlarhangi günsaat kaçta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24