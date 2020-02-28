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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu: Bu hafta oynanacak futbol maçlarında şehitlerin anısına saygı duruşu yapılacak

28 Şubat 2020 13:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin anısına, bu hafta oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

 

 

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