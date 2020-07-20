Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı: 2020-2021’de maçlarda düşük kapasite de olsa seyirci bulunmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ligde 2020-2021 sezonunda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle düşük kapasiteli de olsa seyircili oynanmasının hedeflendiğini söyledi.

TRT Spor’a konuşan Özdemir, gelecek sezonda maçların seyircili olacağını belirterek bunun nasıl yapılacağını henüz belirlemediklerini ifade etti.

“Stadyumları full kapasite kullanamayacağımızın söz konusu olamayacağını ben de tahmin ediyorum” diyen TFF başkanı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve devletle görüş alışverişinde bulunulacağını, kararı kendilerinin vereceğini dile getirdi.