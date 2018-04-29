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BBC Türkçe

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. TFF sitesinden yapılan açıklamada "Bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim bugün görevinden istifa etti.

Fatih Terim, İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile gerçekleştiği görüşmenin ardından görevini bıraktı.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Yıldırım Demirören, istifanın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

"Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

"Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."

Fatih Terim geçen haftalarda bir kavgaya karışması nedeniyle eleştiriliyordu.

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