‘Türkiye Fransa'yı tehdit ediyor’

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DAVUTOĞLU: SARKOZY SÖZ VERMİŞTİ



‘BAŞBAKAN DERSİM KATLİAMANI TANIDI’



'Türkiye öfkesiyle Fransa'yı tehdit ediyor” başlığıyla verilen haberde, meclis gündemine getirilen yasa teklifinin, 'Paris'in Ankara ile Ortadoğu'da işbirliği yapmayı planladığı bir dönemde ikili ilişkilerde kriz yarattığı” yorumunu yaptı.Yasa teklifinin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de onayıyla meclis gündemine geldiğini hatırlatan Le Monde, “Siyasi hesaplarla yapılan bu girişimin, Paris ve Ankara arasında son dönemde gelişen işbirliğine darbe vurma riski taşıdığı” görüşünü dile getirdi.Gazete, ilişkilerin bozulmasının özellikle Suriye ve İran gibi önemli konularda yapılacak işbirliğine önemli zarar vereceği uyarısını yaptı.“İç politika hesaplar, jeopolitik çıkarlara üstün geldi” yorumunu yapan Le Monde, bu konuda Sarkozy ve Dışişleri Bakanı Alain Juppe arasında görüş ayrılığı olduğuna da dikkat çekti.Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Le Monde gazetesinin yarınki sayısı için verdiği mülakatta, Fransız meclisinin yarın oylayacağı yasa teklifi için “ulusal şerefimize saldırıyor” ifadesini kullandı.Yasa teklifinin Türk ulusunun tarihine de saldırı anlamına geldiğini kaydeden Davutoğlu, “Bu yasa teklifinin, Fransa'nın değerlerine de aykırı olduğunu söyledi.Türkiye'nin bütün konuları özgür bir şekilde tartışmaya hazır olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Hazreti Muhammed'e saldırı olduğunda, Avrupalılar bunu ifade özgürlüğü sorunu diyor. Şimdi de bir bir fikri cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu yasa teklifi entelektüel tarih ve Fransız değerleri için de saldırı” dedi.“Dar görüşle siyasi hesapların değerlerimizi öldürmesine izin vermeyeceğiz” diyen Davutoğlu, “Bu yasa bu kadar çok önemliyse daha önce niye oylanmadı. Bu kadar popülist olmak tehlikeli” ifadesini kullandı.Yasa teklifinin gündeme gelmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Davutoğlu, “Çünkü Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, diplomasi danışmanı Jean David Levittte aracığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu tür bir yasa teklifinin kabul edilmesinin engellenmesi konusunda söz vermişti” dedi.Türkiye'nin Ermenistan'a karşılıklı olarak arşivleri açarak bu konununu tartışılmasını önerdiğini hatırlatan Davutoğlu, bu tür girişimlerin Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma sürecine de zarar vereceği uyarısında bulundu.“Başbakan Erdoğan, 1937'deki Dersim katliamını tanıdı, 1915 olaylarını konuşmak neden zor?” şeklindeki bir soru üzerine Davutoğlu, “Biz her şeyi konuşuyoruz, Ermeni komşularımızın acısını da paylaşmaya hazırız. Ancak tarih tek taraflı okunmaz” değerlendirmesinde bulundu.