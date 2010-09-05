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Spor

Türkiye, Fransa'yı 95-77 yendi!

12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi Slovenya oldu.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur maçında Türkiye, Fransa'yı 95-77 yenerek tur atladı. 12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi Slovenya oldu. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde ağırlıklı olarak kırmızı tişört ve formalarla yer alan taraftarlar, salonu adeta kırmızıya boyadı.

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Fransa Milli Takımı sahaya çıkarken, salonu ıslıklarla inleten Türk taraftarlar, "12 Dev Adam" sahaya çıktığında ise ayağa kalkarak, alkışladılar.

Salondaki az sayıdaki Fransız taraftarlar da Türk taraftarlarla aynı tribünde karşılaşmayı izledi.

Şampiyonada grup maçlarını Ankara'da oynayan Türkiye, İstanbul'daki ilk maçına çıktı.

15 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu, ilk kez bir basketbol maçında tamamen doldu.

(A) Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Engin Atsür ve Cevher Özer, Fransa maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Hazırlık döneminde sakatlandığı için şampiyonada oynayamayan Engin Atsür ile aday kadrodan çıkarılan Cevher Özer, tribündeki yerlerini alarak, milli takımı destekledi.


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