Türkiye Formula 1'de yarış dışı kaldı!

T24

İstanbul Park'a 300 milyon lira harcandı

Massa Ferrari ile 3 yarış kazandı

İstanbul Park, Formula 1 takvimine 2005'te girmişti. Yarışların yapıldığı İstanbul Park pistine 230 milyon dolar harcandı. Ancak daha ilk yarıştan sonra zarar ettiği gerekçesiyle pistin işletmesi yıllık 3 milyon dolar karşılığında, Bernie Ecclestone'a devredildi. Türkiye'nin, yarışın İstanbul'da yapılabilmesi için Ecclestone'a her yıl ödediği miktar ise 13,5 milyon dolar düzeyindeydi.18 Mart: Australya GP25 Mart Malezya GP8 Nisan Çin GP22 Nisan: Hindistan GP13 Mayıs: İspanya GP27 Mayıs: Monako GP10 Haziran: Kanada GP24 Haziran: Avrupa GP8 Temmuz: İngiltere GP22 Temmuz: Almanya GP29 Temmuz: Macaristan GP2 Eylül: Belçika GP9 Eylül: İtalya GP23 Eylül: Singapur GP7 Ekim: Japonya GP14 Ekim: Kore GP28 Ekim: Abu Dabi GP4 Kasım: Bahreyn GP18 Kasım: ABD GP25 Kasım: Brezilya GPFormula 1 Türkiye Grand Prix'si, organizasyonun 2012 yılı programında yer almazken, gerçekleştirilen 7 yarışın ardından takvim dışında kalmış oldu. Dünyanın en fazla izlenen spor organizasyonları arasında gösterilen Formula 1'in Türkiye macerası, büyük yatırım ve umutlarla 2005 yılında start almasının ardından, motor sporları meraklılarına 7 yıl büyük heyecan yaşatmayı başardı.Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Bernie Ecclestone ile organizasyon ücreti konusunda yaşanan sorunların 2011 Türkiye Grand Prix'si esnasındaki görüşmelerde de çözülememesi, yarışın Türkiye ayağının sona ermesine neden oldu.Geride kalan 7 yılda her yıl için Formula 1 organizasyonuna 13,5 milyon dolar yarış bedeli ödenirken, Bernie Ecclestone'un 2012 yılından itibaren bu ücreti 26 milyon dolara çıkartmak istemesi, bu önemli motor sporları etkinliğinin Türkiye'ye veda etmesine giden yolu açtı.Bernie Ecclestone'un 2012 yılında Moskova'da yapılacak Rusya Grand Prix'si için 40 milyon dolar yarış bedeli ödenmesini içeren bir anlaşma yapması sonrası Türkiye Grand Prix'sinin takvim dışında kalacağı iddiaları artmıştı.Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park Pisti'nin inşasına 2003 yılında başlanırken, 2005 yılında hizmete giren tesis için 300 milyon lira harcandı.Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplayan pistin Formula 1'e ev sahipliği yapacak olması o dönem büyük heyecan yaratırken, dizaynı ünlü pist mimarı Hermann Tilke tarafından gerçekleştirilen pistin diğer pistlerden farklı olarak saat yönünün tersine seyir için tasarlanması, otoriteler ve pilotlarca zorlu olduğu kadar heyecan verici olarak da yorumlanmıştı.Toplam uzunluğu 5 bin 338 metre olan pistte 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pistin seyirci kapasitesi ise 130 bin kişi.Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 7 yarış gerçekleştirilirken, üst üste 3 yarış kazanan Ferrari pilotu Felipe Massa buranın en başarılı ismi oldu.Organizasyonun ilk gerçekleştirildiği 2005 yılında damalı bayrağı 1. sırada geçen isim, McLaren Mercedes takımının Finlandiyalı pilotu Kimi Raikkönen'di. Ardından 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Ferrari ile 3 şampiyonluk kazanan Brezilyalı pilot Felipe Massa, rakiplerine burada şans tanımadı. 2009 yılında Brawn Mercedes'in İngiliz pilotu Jenson Button'ın, 2010 yılında ise McLaren Mercedes'in İngiliz sürcüsü Lewis Hamilton'ın ilk sırayı aldığı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin son şampiyonu ise 2011 yılında Red Bull takımıyla Alman pilot Sebastian Vettel olmayı başardı.