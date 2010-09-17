-''TÜRKİYE FİYAT İSTİKRARINDAN UZAK'' İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye fiyat istikrarından henüz uzak bir noktadadır'' dedi. Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, ''Türkiye Ekonomisi ve Para Politikaları'' konulu sunumunu yaparken söyleyeceklerinin şu andaki mevcut yasal çerçeve içerisinde olduğunu belirtti. O yasal çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na verilen bir görev olduğunu, o görevin nasıl yapılacağı konusunda yasal düzenleme ve o hedefe ulaşmak için ortaya konulmuş bir takım uygulamalar varolduğunu belirten Yılmaz, onlardan birinin de dalgalı kur rejimi olduğunu anlattı. Yılmaz, şunları kaydetti: ''(Bu rejimin değiştirilmesini istemiyoruz) varsayımı altında ne yapılabilir? Rezervler nasıl artırılabilir? Kurdaki değerleme nasıl önlenebilir? sorularının yanıtını aramaya çalışacağız. Yapabileceklerimiz belli. Baştan açık ve net olarak söyleyeyim, eğer yapamayacağımız bir şey var ise olmayacak bir şey var ise ben şahsen Merkez Bankası Başkanı olarak söylüyorum. Gereksiz yere beklenti yaratarak hayal kırıklığı yaratmak istemiyoruz. Sizinle gayet açık ve net olmak istiyoruz, yapabileceklerimizi yapacağımızı söylüyoruz, yapamayacaklarımızı da açık ve net bir şekilde yapamayacağımızı söyleyeceğiz.'' 2008 yılının son çeyreğinde ekonomide yaşanan çalkantılar nedeniyle Türk Lirası'nda değer kaybı yaşandığını anımsatan Yılmaz, Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nın ciddi oranda değer kaybına rağmen, politika faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürdüğünü anlattı. Yılmaz, ''Kamuoyunda yüksek faiz düşük kur olarak ifade edilen bir politika uygulanıyor olsaydı bu dönemde politika faizlerinin yükseltilmesi gerekirdi. Merkez Bankasının fiyat istikrarı hedefinden sapmadan reel kesime ilişkin kaygıları da göz önüne aldığını ortaya koymaktadır'' dedi. -''FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ''- Konuşmasında Türk Lirası'nın değeriyle ilgili görüşlerini de aktaran Yılmaz, 2003 yılına kıyasla Türk Lirası'nın gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı reel olarak değer kazandığı, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı ise önemli bir değişiklik göstermediğinin dikkat çektiğini belirtti. Yılmaz, ''Bu konuda tartışma falan yapmak istemiyoruz. Biz sizin söylediklerinizi veri olarak kabul ediyoruz. Bizim çalışmalarımız da bunu teyit ediyor'' dedi. Türkiye'nin reel kur dengesinin gelişmekte olan ülkeler karşısında istikrarlı bir seyir göstermesinin Türkiye'nin dış ticarette rekabet gücünün korunmasına destek verdiğini ifade eden Yılmaz, ''Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye fiyat istikrarından henüz uzak bir noktadadır. Biz düşen enflasyon ortamındayız. Kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlayabilmiş değiliz. Dolayısıyla bize yönelttiğiniz eleştirileriniz içerisinde enflasyona da bu açıdan baktığınızda ne yapılması gerektiğini söylerseniz o konuda da memnun oluruz'' dedi. Durmuş Yılmaz, 2010 yılı başından beri Türk Lirasının değerinde meydana gelen değişimin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla yine sınırlı olduğunun görüldüğünü kaydetti. Yılmaz, ''Yani bu sorun sadece bizim sorunumuz değildir diyoruz. Türk Lirası'nın Brezilya, Güney Afrika, Şili, Meksika, Kore, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin para birimlerine göre belirgin bir değerlenme göstermemiş, istikrarlı bir seyir izlemiştir'' şeklinde konuştu. 2001 yılından bu yana uygulanan dalgalı kur rejimi sırasında ihracatın dünya ticaretindeki ağırlığın yüksek artışlar göstermesinin üzerinde dikkatle durulması gereken bir husus olduğuna işaret eden Yılmaz, ''Biz her türlü kur rejimini denemiş bir ülke olarak en son geldiğimiz noktada dalgalı kur rejimini uyguluyoruz. Bu dalgalı kur rejiminin doğru bir kur rejimi olduğunu ve bugün itibariyle ülkenin ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve bunun değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.