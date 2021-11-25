Türkiye firması Graniser, İngiliz şirket Victoria'ya satıldı

Dünyada 60 ülkeye satış yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlardan Graniser İngiliz firması Victoria tarafından 8,4 milyon Euro ve 39,8 milyon Euro’luk borç karşılığında satın aldı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; Graniser, 2012 yılında Londra merkezli yatırım fonu Bancroft ile işbirliği kararı almış, yüzde 75’lik hisse 75 milyon dolara satılmıştı. 2013’te de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (EBRD) şirkete dahil olmasıyla yüzde 100’lük hisse yabancıya geçmişti.

Kazancı Ailesi, buradan gelen parayı da hazır giyimdeki markası Rodi Mood’un gelişmesine yöneltmişti. Ancak Rodi Mood’da beklenen büyüme gerçekleşmemiş, şirket 2013’de iflasını açıklamıştı.

Toplam değeri 49 milyon Euro

Kazancı Ailesi’nin kurduğu ve yabancılara sattığı İzmirli Graniser'in toplam değerinin 49 milyon Euro olduğu açıklandı. Dünyanın en eski halı ve karo seramik üreticilerinden biri olan Londra merkezli Victoria PLC, Graniser’in tamamını satın aldı.

Üretim 74 milyon metrekareye ulaşacak

İngiliz şirket, Graniser için 8,4 milyon Euro ödeyecek. İngiliz şirket ayrıca, Graniser’in 39,8 milyon Euro’luk borcunu da üstlenecek. Böylece satış 48,2 milyon Euro’ya tamamlanacak. Victoria’nın 52 milyon metrekarelik üretim kapasitesi eklendiğinde, toplam üretim 74 milyon metrekareye ulaşmış olacak.