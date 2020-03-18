Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Olağanüstü durumda dahi ekmeksiz kalınması söz konusu değil

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, ülkede görülen Koronavirüs vakalarının ardından fırıncı esnafı tarafından alınan tedbirleri açıklamak amacıyla Kocaeli Fırıncılar Odası binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye’deki fırınların kapasitesinin yüzde 25’i oranında çalıştığını söyleyen Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda vatandaşların ekmeğe ulaşması noktasında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

"Ekmeğin daha hijyenik olması için tedbirler artırıldı"

Ekmeğin hijyenik üretimi konusunda tedbirlerin artırıldığını söyleyen Balcı, "Ülkemizde baş gösteren koronavirüs nedeniyle ilgili bakanlıklarımız olağanüstü tedbirler almış durumda. Bizim de gıda ile iştigal ettiğimiz bakanlık olarak Tarım Bakanlığı, bu konuda gerekli çalışmaları yapmış durumda. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak halkımızın temel gıdası olan ekmeği üreten iş yerlerimizde hijyen tedbirlerinin olağanüstü olması için odalarımıza genelge gönderdik. Bugüne kadar hijyenik bir şekilde üretilen ekmeğin daha hijyenik olması için tedbirlerin 3 kat, 4 kat arttırıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, üretim aşamasında bu kadar dikkat ettiğimiz ekmek konusunda, tüketim aşamasında, alım konusunda da vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Vatandaşlarımız ekmeklerini aldıkları yerin hijyenik olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir. Bu aşamada perakende satış yerlerinde, özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil"

Yaşanacak olağanüstü bir durumda halkın ekmeğe ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağını vurgulayan Balcı, "Bize olağanüstü tedbirlerin artırılması durumunda halkımızın ekmek sıkıntısı yaşayıp, yaşamayacağı konusunda vatandaşlarımızdan çok soru geliyor. Ekmeğin hammaddesi olan buğdayda ya da unda bir sıkıntı söz konusu değil. Dolayısıyla, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Onun için vatandaşlarımızın tedirgin olmamasını, bu tedbirlerin daha da artması durumunda temel gıda maddesi olan ekmeğin temininde sıkıntı yaşamayacaklarını, konuyu ilgili bakanlığın yakından takip ettiğini, bizim takipçisi olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Buğdayda ve unda bir sıkıntı yok. Gerekirse bu konuda alınacak tedbirler de mevcuttur. Bu aşamada, ilerleyen günlerde eğer un fiyatlarında veya unda bir sıkıntı baş gösterirse, bugün buğday ithalatı karşılığında ihracatı gerçekleşen un ihracatının geçici olarak durdurulması söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla şu anda vatandaşımızın ekmeğe ulaşması noktasında bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın gereğinden fazla ekmek alarak ekmeği israf etmemesini rica ediyorum" diye konuştu.

"Ülke genelinde ekmek kilogram fiyatının 7,5 TL’nin üzerinde olmayacak"

Türkiye’nin geçirdiği hassas süreç içerisinde fırıncı esnafının ekmek fiyatıyla ilgili bir talebi olmayacağını belirten Balcı, şöyle konuştu:



"Ülke genelinde şu anda ekmek kilogram fiyatı azami 7,5 TL civarında seyrediyor. Böyle hassas zamanlarda fırıncı esnafı hiçbir zaman ekmek fiyatını gündeme getirmemiştir. O hassasiyeti biz de muhafaza ederiz. Ülke genelinde ekmek kilogram fiyatının 7,5 TL’nin üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışacağız."

"Fırınlarımız zaten yüzde 25 kapasite ile çalışıyor"

Balcı, vatandaşların gereksiz stok yapmaktan ve ekmek israfından kaçınması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Eğer vatandaşlarımız gereksiz yerde unu 5 çuval, 10 çuval olarak herkes alıp evine koyarsa, o zaman hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığımızı düşündüğümüz un konusunda sıkıntı yaşamış oluruz. Bunlar gereksiz hareketler olur. Bizim buğday ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız zaten yüzde 25 kapasite ile çalışıyor. Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi halkımızın ekmeği her zaman, her gün nasıl tedarik ediyorsa aynı şekilde tedarik etme imkanı var."