Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını söylemişti. Fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini anlatan Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını belirtmişti.

"Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" dedi.

"Gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecek"

İstişarelerle çözümden yana olduklarını ve bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Balcı, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.