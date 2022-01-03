Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Balcı, "Odun fiyatları çok pahalandı. Esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken ekmeğin siyasete alet olmasını doğru bulmuyorum. Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil. Zam şimdilik gündemimizde yok" dedi.

Balcı yakında yeni bir zam olup olmayacağı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz."